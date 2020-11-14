«Дом это только начало…»: Неизвестные подожгли дачу академика Мрочека и оставили зловещую записку с угрозами

Ночью на 14 ноября у Александра Мрочека из-за поджога сгорела дача, где он постоянно проживал. Фото предоставлено сыном Дмитрием Мрочеком.

Серьезный пожар произошел на даче экс-главврача РНПЦ «Кардиология», академика Александра Мрочека ночью с 13 на 14 ноября. Об этом он сам рассказал «Комсомолке», предоставив фото зловещей записки, которую поджигатель прикрепил к кукле проколотой скальпелем и измазанной «кровью».

Возгорание произошло в деревне Узборье, в дачном кооперативе, участок в котором академик получил, еще будучи аспирантом в 80-е годы. Дача у академика уже 35 лет, а последние два года он постоянно проживал на даче с женой. В эту роковую ночь супруги поехали на Ушаччину половить рыбу, и дом остался без присмотра.

- Ночью позвонили соседи, сказали, что у нас пожар. Ущерб серьезный: прогорела крыша, сгорела часть дома, сгорела беседка. Подожгли даже сервер, к которому были подключены четыре видеокамеры наружного наблюдения, - рассказал об ущербе Александр Мрочек.

Зловещую записку с надуманным предлогом и угрозами поджигатель прикрепил к измазанной "кровью" кукле. Фото предоставлено сыном Дмитрием Мрочеком.

А на территории дачи на видном месте еще была оставлена зловещая кукла, проколотая скальпелем, измазанная «кровью» с которой была прикреплена напечатанная на компьютере записка с угрозами.

«Теперь уже никто тебе не поможет и не защитит... Я долго ждала и ты скоро ответишь за всех кого погубила твоя жадность... Ни одну меня это коснулось. Многие жизни оборвались из-за тебя. Покайся и публично расскажи всем как набивал свои карманы деньгами продавая людям восстановленные кардиостимуляторы и бог знает что еще... Тогда может быть тебе удастся сохранить свои богатства и свою мелочную жизнь... Дом это только начало...» - стиль и пунктуация автора записки сохранены.

- Записка написана от женского имени. В ней написано, чтобы я покаялся, что я якобы набивал карманы деньгами, продавая использованные кардиостимуляторы. Это полный бред. Человек просто не в медицине и не понимает, что это невозможно сделать - достать из трупа и поставить другому человеку. Это нереально. Врачи знают, что это невозможно. То есть это писали явно не врачи. Или не пациенты. Какие-то скандалы связанные с этим, вообще, в этой сфере были во времена перестройки, но не сегодня однозначно, - прокомментировал Александр Геннадьевич.

В МЧС также подтвердили, что возгорание произошло не само по себе - поджог был совершен сразу в трех местах. Пока сотрудники МВД еще только оценивают ущерб, попросили план дачи, но уже сейчас понятно, что потребуется капитальный ремонт.

Академик не знает, кто совершил это преступление, но из-за угроз предположил, что таким образом его «выдавливают из страны». Он подчеркнул, что уезжать из Беларуси ему не хотелось бы.

На месте поджога работают сотрудники милиции и следователи.

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