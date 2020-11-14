«Пошли в лес пятеро, но трое не вернулись»: В МЧС рассказали о ночных поисках в лесу под Ганцевичами

Сельчане сами вышли из леса на звук спецтехники пожарных. Фото: МЧС.

Ночными поисками потерявшихся в лесном массиве завершилось дежурство сотрудников МЧС в Ганцевичском районе. Подробности рассказала пресс-служба МЧС.

Сообщение о потерявшихся в лесу трех сельчанах, мужчине и двух женщинах, поступило на телефон дежурного службы около 19.30 часов. Звонивший рассказал, что в лес за ягодами в восьми километрах от деревни Борки пошли пять человек. Но к месту сбора в 19.00 вечера вернулись только двое, они и позвонили в МЧС.

- В поисках мужчины и двух женщин были задействованы работники МЧС и МВД, в том числе Пинского центра Республиканского отряда спецназначения МЧС. Поиски продолжались несколько часов. Около 22.40 часов потерявшихся нашли спасатели уже на выходе из леса, они вышли из чащи на звук спецтехники. Медпомощь найденным гражданам не понадобилась, - пояснили в пресс-службе.

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