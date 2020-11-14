В Минске частная лаборатория «Синэво» больше не будет делать ПЦР-тест на коронавирус

Сдать платные ПЦР-тесты по своему желанию стало очень проблематично - очереди или приостановка услуги. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

О том, что частная лаборатория «Синэво» в Минске больше не будет делать ПЦР-тест на коронавирус, сообщил tut.by.

Лаборатории «Синэво» приостанавливают оказание этой популярной услуги с понедельника, 16 ноября. Официально: временно и по техническим причинам.

Уточняется, что в Минске ПЦР-тесты выполняли 7 лабораторий «Синэво» с октября 2020-го года. То есть работала услуга около месяца, очевидцы сообщали о больших очередях перед лабораториями, что свидетельствовало о повышенном спросе.

Когда «Синэво» возобновит тестирование на коронавирус, пока не сообщается. Напомним, ранее приостановили запись на ПЦР-тест и в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии.

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