В Беларуси 13 ноября было задержано свыше 110 человек

Силовики по всей Беларуси задерживали участников цепей солидарности в пятницу, 13 ноября. Фото: очевидцы для КП.

О том, что в пятницу, 13 ноября, по всей Беларуси силовиками было задержано более 110 протестующих, проинформировал Interfax.by со ссылкой на информацию лишенного аккредитации правозащитного центра «Весна».

Несколько десятков человек задержали в Минске, но были задержания и в регионах. Например, в Клецке задержали лидера группы «Стары Ольса». Известно о задержаниях медиков и даже… туристов в Коcсово. В турпоездке по Беларуси была задержана туристическая группа из Солигорска. Всего 54 человека, часть из которых являются представителями стачкома «Беларуськалия». Их доставили в Ивацевичский РУВД, по обвинению в несанкционированном мероприятии.

Еще есть информация о задержаниях в этот день в Бресте, Слуцке, Молодечно, Вилейке, Ляховичах, Клецке, Барановичах, Сморгони и других городах Беларуси.

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