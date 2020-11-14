За 20 лет количество пациентов с сахарным диабетом в Беларуси увеличилось в 3 раза

В Беларуси на начало этого года было под наблюдением 352 538 пациентов с сахарным диабетом. Фото: pixabay.com

Ежегодный прирост числа пациентов с сахарным диабетом в Беларуси составляет 5-8%. За последние 20 лет количество пациентов с этим заболеванием увеличилось в 3 раза. Об этом сообщили в Минздраве.

В Беларуси на начало этого года было под наблюдением 352 538 пациентов с сахарным диабетом. Из них - 18 110 с диабетом 1 типа, в том числе 2 438 детей.

Последние четыре года среди детей в Беларуси сохраняются высокие показатели первичной заболеваемости диабетом 1 типа со смещением развития заболевания в более юный возраст. По данным Республиканского регистра 2019 года, в более чем половине случаев сахарного диабета 1 типа был впервые диагностирован у детей в возрасте от 0 до 10 лет.

Один из основных методов лечения диабета – это инсулинотерапия. На ней находятся 77 300 пациентов с сахарным диабетом, из них 2 438 детей.

С 2020 года все дети с сахарным диабетом имеют право на бесплатное обеспечение аналогами инсулина. Реализация концепции предусматривает поэтапный переход на использование инсулина только в картриджной форме и расширение показаний к обеспечению на бесплатной основе аналогами инсулина, что соответствует общемировым тенденциям развития инсулинотерапии.

В Минздраве сообщают, что у пациентов с сахарным диабетом старше 60 лет наличие морбидного ожирения и декомпенсации диабета увеличивает вероятность тяжелого течения и неблагоприятного исхода коронавирусной инфекции, особенно в случае коморбидных состояний (хроническая болезнь почек, сердечно-сосудистые заболевания и т.д.).

Медицинская помощь пациентам с диабетом оказывается преимущественно амбулаторно (85–90 %). В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки для минимизации посещения учреждений здравоохранения необходимо внедрение дистанционных консультаций и обучения, технологии «электронный рецепт».

Что касается заболеваемости сахарным диабетом в мире, то, по данным Международной диабетической федерации, в 2019 году количество таких пациентов превысило 463 миллиона человек. При этом предполагается, что каждый второй пациент не выявлен.

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