На автостоянках Минска за полтора года построили 47 велопаркингов

В Минске планируют продолжать строительство велопарковок. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Минск становится удобнее для велосипедистов. 47 велопарковок построено на стоянках гособъединения «Гаражи, парковки и автостоянки» - их обустроили за последние полтора года, сообщает minsknews.by.

По словам заместителя председателя Мингорисполкома Александра Дороховича, в сумме они рассчитаны на хранение 1 269 велосипедов. На некоторых стоянках, где услуга хранения велосипедов наиболее востребована, создано по несколько велогаражей.

По его словам, строительство велопарковок будут продолжать:

— Их обустройство продолжится, ведь мы видим, что все больше горожан выбирает для себя двухколесный транспорт, и стараемся создавать для них комфортную инфраструктуру. Велопаркинги появляются не только на наших коммунальных стоянках, но и на частных.

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