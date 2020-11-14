Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 14 ноября 2020 года: снова рекорд по заболевшим - 1248 человек

Число зараженных коронавирусом в Беларуси продолжает расти. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Свежую статистику по коронавирусу опубликовал телеграм-канал Минздрава. За последние сутки в Беларуси новый рекорд по заболевшим - 1248 человек.

Сообщается, что с начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 112 870 человек.

Всего в Беларуси выздоровели и выписаны 94 337 пациентов (за сутки - 767 человек).

К сожалению, не обходится без смертельных случаев. В больницах за последние сутки скончались 6 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 1039 пациентов с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией.

Проведено 2 847 856 тестов.

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