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Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 14 ноября 2020 года: снова рекорд по заболевшим - 1248 человек

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на субботу, 14 ноября 2020 года
Ирина ВЕТРОВА
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Число зараженных коронавирусом в Беларуси продолжает расти.

Число зараженных коронавирусом в Беларуси продолжает расти.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Свежую статистику по коронавирусу опубликовал телеграм-канал Минздрава. За последние сутки в Беларуси новый рекорд по заболевшим - 1248 человек.

Сообщается, что с начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 112 870 человек.

Всего в Беларуси выздоровели и выписаны 94 337 пациентов (за сутки - 767 человек).

К сожалению, не обходится без смертельных случаев. В больницах за последние сутки скончались 6 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 1039 пациентов с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией.

Проведено 2 847 856 тестов.

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Коронавирус в Беларуси