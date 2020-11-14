На "Площади перемен" 14 ноября люди поставили палатки

Люди установили палатки на "Площади Перемен". Фото: tut.by

На «Площади Перемен» в Минске люди установили палатки. Об этом сообщает tut.by.

Сообщается, что траурная вахта во дворе на Червякова, где был задержан Роман Бондаренко, простояла всю ночь, несмотря на холодную погоду. В субботу люди продолжали прибывать во двор, приносили цветы и свечи.

Минчане решили установить здесь палатки и круглосуточно охранять народный мемориал памяти Романа, чтобы не допустить его уничтожения.

Напомним, вечером в четверг, 12 ноября, в реанимации Больницы скорой помощи в Минске умер избитый неизвестными в масках 31-летний минчанин с «Площади перемен» Роман Бондаренко.

«Комсомолка» сообщала о страшном происшествии, случившемся на улице Червякова в Минске поздно вечером 11 ноября. Там произошла стычка неизвестных в масках, которые срезали ленты, с местными жителями.

Вечером 12 ноября, когда стало известно о смерти Романа, на «Площади перемен» стали собираться сотни людей. Они почтили память погибшего минчанина минутой молчания, несли цветы и свечи к муралу, у которого происходил трагический конфликт.

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