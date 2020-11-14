В Дрогичинском и Березовском районах власти ограничили время работы общепита из-за коронавируса

Во многих городах и районах Беларуси вводятся ограничения из-за COVID-19.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Число зараженных коронавирусом в Беларуси продолжает расти, и во многих городах и районах вводят масочный режим и другие ограничения.
Так, в Дрогиченском и Березовском районах Брестской области теперь ограничено до 23.00 время работы объектов общественного питания и объектов, в которых оказываются услуги по организации отдыха и развлечений, а также игорных заведений, сообщает interfax.by.
В торговых центрах, магазинах и объектах общественного питания до особого распоряжения отменяются групповые презентации, дегустации, рекламные акции, выставки, ярмарки и другие мероприятия, подразумевающие скопление большого количества людей в закрытых помещениях.
Постановления местных райисполкомов опубликованы в субботу, 14 ноября, на сайте Национального правового портала Беларуси.
Решения райисполкомов вступают в силу после опубликования.
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