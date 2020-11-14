В воскресенье, 15 ноября, в Беларуси - дождь и мокрый снег

Погода напоминает о приближающейся зиме. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Синоптики предупреждают: в субботу 14 ноября вечером, а также ночью и в воскресенье утром в Беларуси ожидаются туманы. Видимость в туманах 100-500 м. Будьте осторожны на дорогах!

Кроме того, погода уже напоминает о приближающейся зиме: в воскресенье, 15 ноября, в Беларуси ожидаются дождь и мокрый снег. Синоптики обещают, что будет облачно, в отдельных районах ожидается туман и слабый гололед, сообщает БелТА.

Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 6, местами - до минус 2 градусов.

А днем пока еще держатся плюсовые температуры: в воскресенье будет от нуля по востоку страны до плюс 9 градусов по юго-западу.

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