Фотофакт. Что происходит на «Площади перемен» вечером 14 ноября

Сотни цветов и свечей стоят на Площади перемен. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Вечером 14 ноября на минской улице Червякова на «Площади перемен», где неизвестные вступили в потасовку с Романом Бондаренко, люди несли цветы и зажигали свечи, чтобы почтить память погибшего молодого человека. Многие стояли у плакатов, посвященных погибшему молодому человеку: "Дорогой Роман! Прости нас, пожалуйста, за то, что никто не вышеk к тебе на помощь...", "Роман, с тобой правда, за тобой Бог", "Никогда не сдавайся", "Я выхожу...", "Не простим".

Здесь же во дворе дома появился навес, где угощают горячими напитками и едой.

Белорусы соболезнуют семье Романа. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Напомним, между 31-летним Романом Бондаренко и неизвестными людьми, которые приехали в минский двор срезать бело-красно-белые ленты с ограждения детской площадки, началась словесная перепалка, которая переросла в потасовку. В какой-то момент Романа, по словам соседей, неизвестные уволокли в бус и увезли. Вскоре парень был госпитализирован в Больницу скорой медицинской помощи с ЧМТ. Там он скончался. Как сообщил "Комсомолке" врач БСМП, у парня была тяжелая черепно-мозговая травма. Шансов на выживание у Романа было очень мало.

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