В аквапарке «Фристайл» в Минске погибла девушка

Сейчас происшествие расследуют. Фото: Виктор ПАЖИТОК

Трагический несчастный случай произошел в субботу, 15 ноября столичном аквапарке «Фристайл» на улице Сурганова. Погибла девушка.

- Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, - подтвердила информацию о смерти девушки официальный представитель ГУВД Минска Наталья Ганусевич.

Подробности происшествия передает Onliner. Посетители аквапарка рассказали порталу то, что видели. Все произошло около 16 часов.

- В бассейне небольшая глубина, взрослому по грудь, - говорит Белла, одна из посетительниц. - Двое мужчин вдруг стали звать спасателей. Оказалось, что на дне бассейна лежит женщина. Спасатели пришли и стали пробовать ее вытягивать. Вдвоем не смогли, говорили: «Засосало, засосало».

Виктория и ее муж с другом были теми, кто заметил девушку и пытался ее тащить.

- Мы идем-плывем, и я понимаю, что кто-то сидит на дне. Муж мой там же плывет и натыкается на нее... Мы начинаем кричать. Они с другом пытаются ее достать, а она не вытаскивается, - рассказала порталу Onliner Виктория. - Потом стали звать спасателя... Они втроем вытянуть ее не могли. А там люди немелкие... Мы уже начали кричать: «Отключите эту хрень!» В итоге еще работники аквапарка подбежали. Было пять или шесть человек. Только тогда смогли ее достать.

Позже посетители осмотрели решетку сливной трубы. По их словам, она находится не на дне, а внизу бортика, на уровне около 70 сантиметров от пола.

Как удалось узнать Onliner, погибшую девушку зовут Анна, ей 18 лет. В аквапарке она была со своим молодым человеком, 19-летним Дмитрием. Он до сих пор в шоке. У них годовщина отношений, через два года молодые люди собирались пожениться.

- Аня решила сделать мне сюрприз, я никогда не был в аквапарке... - рассказал молодой человек. - Потом мне охранник сказал, что она в воде подпрыгнула, тут, видимо, включился слив, ее засосало, и она ударилась. Скорее всего, она получила черепно-мозговую травму. И не смогла выбраться. Вся спина у нее была синяя. Огромная гематома…

По словам молодого человека, медики делали ей непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, вызвали реанимацию, которая приехала за 5 минут. Медики долго боролись за жизнь девушки, сделали все возможное, но не смогли спасти.

Единственный ребенок в семье, Анна училась в колледже на технолога. Дмитрий говорит, что ее родители убиты горем.

Погибшую девушку зовут Анна, ей 18 лет. А аквапарке она была со своим молодым человеком, 19-летним Дмитрием. Он до сих пор в шоке. У них с Анной была годовщина отношений. Через два года они собирались пожениться. «Аня решила сделать мне сюрприз, она знала, что я никогда не был в аквапарке, вот мы и пошли, — голос молодого человека дрожит. — Она умерла фактически у меня на руках…»

— Она попросила у меня спуститься с горки. Говорит: мол, я спущусь, а ты иди. Я с самой высокой спускался, так как хорошо плаваю, — объясняет Дима. — Я спустил ее со второго яруса, в том крыле, где детский бассейн…