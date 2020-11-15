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Главный санитарный врач рассказал, что обязательный масочный режим будет постепенно введен по всей Беларуси

Он также добавил, что хоть ситуация с коронавирусом и серьезная, но она контролируемая
Инна КОРСАК
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Главный санитарный врач рассказал, что обязательный масочный режим будет постепенно введен по всей Беларуси

Главный санитарный врач рассказал, что обязательный масочный режим будет постепенно введен по всей Беларуси

Фото: Инна КОРСАК

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Александр Тарасенко в интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказал, что обязательный масочный режим будет постепенно введен по всей Беларуси.

Тарасенко добавил, что последнее в том, вводить ли масочный режим с учетом ситуации с коронавирусом, остается за местными органами власти.

- Несмотря на то, что ситуация с COVID-19 серьезная, но она контролируемая. Коек в больницах хватает, средств индивидуальной защиты тоже. У нас есть план, в случае необходимости, развернуть дополнительные койки для пациентов, у которых выявлен коронавирус , - подчеркнул главный санитарный врач.

По словам Тарасенко, на сегодняшний день в Беларуси в среднем задействовано около 30% коечного фонды.

- Если говорить о какой-либо разнице в тяжести протекания болезни между первой и второй волной, то она существенных изменений не претерпела, - отметил Тарасенко.

Напомним, что обязательный масочный режим в Минске был введен 12 ноября.

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