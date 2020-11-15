В Минске начались проблемы с мобильным интернетом. Фото: pixabay

В Минске 15 ноября уже с самого утра начались проблемы с мобильным интернетом.

- Уважаемые абоненты. В Минске в рамках мероприятий, которые будет проведены госорганами по обеспечению национальной безопасности, был ограничен доступ в интернет. Это привело к снижению качества работы сервисов у абонентов. Мы очень сожалеем о сложившейся ситуации, - говорится в сообщении МТС, которое было размещено на официальном сайте.

Прокомментировали возникшие проблемы с мобильным интернетом и в А1.

- Уважаемые абоненты! В соответствии с распоряжением госорганов, в воскресенье, 15 ноября, в Минске будет снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования предполагает ухудшение качества передачи данных или его временной недоступности. Мы сообщим о восстановлении доступа, как это только станет возможным. Надеемся, что это произойдет скоро, - написано в сообщении А1.

На официальном сайте оператора life также опубликовано сообщении об ограничения доступа к мобильному интернету.

- Мы с сожалением вынуждены сообщить о том, что 15 ноября у наших абонентов, которые в Минске, был ограничен доступ к мобильному интернету. Причина, по которой это произошло – меры, принятые госорганами, - говорится в сообщении life.

Напомним, что проблемы с мобильным интернетом в Минске наблюдаются почти каждое воскресенье, но 15 ноября его отключили уже в 9.15.

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