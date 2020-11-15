Лукашенко о событиях 9 августа: Мне огромных усилий стоило, чтобы ребят удержать от жесткого ответа

Лукашенко прокомментировал события 9 августа Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Александр Лукашенко 13 ноября, встретился с политическими обозревателями Беларуси и стран ближнего зарубежья. Он рассказал о событиях в Беларуси 9 августа и силовиках. Это показали в эфире телеканала «112 Украина».

- Знаете, нам Бог помог. Наши внутренние войска, наша милиция, ОМОН – они не были готовы к протестам. У нас же такого никогда не было, - заявил Лукашенко.

По его словам, на помощь 9 августа пришли и те силовики, которые раньше служили в ОМОНе и внутренних войсках.

- Чего они приперлись в тот день? А они же почувствовали. И когда своими глазами увидели толпы, которые нацелены были на Администрацию президента, Дом правительства, Дворец Независимости и другие административные здания, то сразу сказали: «Ребята, вы должны применять спецсредства ибо не справитесь с ними!» И знаете, вот они помогли нашим омоновцам, - подчеркнул Лукашенко.

Александр Лукашенко рассказал и о том, что протестующие 9 августа «заезжали на своих автомобилях со спины к омоновцам и перебивали им позвоночники».

- Если бы знали, сколько сейчас в госпиталях ребят инвалидами остались. И об этом рассказывали лишь на белорусском телевидении, а в интернете и дальше страдали о синяках, которые были у протестующих. Мне огромных усилий стоило, чтобы ребят удержать от жесткого ответа. Омоновцы, внутренние войска – они памятники наши военный взяли под охрану. Если бы пошли на них, то всех бы перемололи. Но я ребят сдержал. Говорил им: «Потерпите, им же только картинка нужна. Если мы пойдем на них в открытую, то уже завтра о нас вытрут ноги не только на Западе, но и в России не поймут». Пришлось сдерживать ребят, чтобы люди не погибли, - заявил Лукашенко.

И добавил, что «если бы сегодня не было Лукашенко, то Беларусь уже бы порвали на куски».

- Тебя бы, Дима (обращается к журналисту ОНТ Дмитрию Бочкову - Ред.) не простили бы. И ты был бы где-то там. А вот ее (показывает на пресс-секретаря Наталью Эйсмонт – Ред.) вообще бы к стенке поставили и голову оторвали. И так было бы со многими. А что бы было с военными, омоновцами этими. Они же ни в чем не виноваты, - подчеркнул Лукашенко.

И еще раз повторил, что «насиняченные в интернете» - люди, которые были разукрашены краской. И заявил, что это фейки.

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Он также добавил, что пока не время говорить об этом, чтобы «не будоражить людей». (подробности)