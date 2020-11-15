«В целях обеспечения безопасности пассажиров»: в метрополитене сообщили о временном закрытии сразу 14 станций

В метрополитене сообщили о временном закрытии сразу 14 станций метро Фото: Инна КОРСАК

В воскресенье, 15 ноября, в метрополитене объявили о закрытии сразу 14 станций. Данная информация была размещена в телегам-канале ведомства.

- Уведомляем пассажиров, что закрыты станции метро от «Кунцевщины» до «Купаловской». На синей ветке закрыты станции метро «Октябрьская», «Площадь Победы», «Площадь Якуба Колоса». На «Площади Ленина» закрыт 2 вестибюль в сторону площади Независимости. Поезда на станции останавливаются. Была закрыта полностью Зеленолужская ветка метро, - пояснили в ведомстве.

И добавили, что приносят извинения за данное временное неудобство.

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