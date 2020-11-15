МВД: В Бобруйске декретница оскорбила сотрудников милиции в телеграм-канале. Ей может грозить уголовная ответственность

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В Министерстве внутренних дел рассказали, что женщина в декрете оскорбила сотрудников милиции в телеграм-канале. Ей может грозить уголовная ответственность. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

- Пост о двух сотрудниках милиции, которые работают в Бобруйске, разместили в телеграм-канале. Его подписчики начали оставлять под ним негативные комментарии. Среди них оказалась и 36-летняя женщина, которая находится в декретном отпуске по уходу за ребенком. Ее удалось вычислить сотрудникам могилевского управления собственной безопасности МВД, - пояснили в ведомстве.

И добавили, что женщина призналась, что лишь наглядно знала сотрудников милиции, которых оскорбила, но претензий к их службе у нее не было.

- На данный момент по факту публичного оскорбления сотрудников милиции проводится проверка. По ее результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова отметила, что работа по установлению тех, кто писал оскорбительные комментарии в адрес сотрудников милиции, продолжается.

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