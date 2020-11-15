В Минске водитель такси насмерть сбил пешехода. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В Минске автомобиль такси сбил насмерть 26-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- Инцидент произошел 15 ноября. Автомобиль «Шкода» двигался по проспекту Победителей в сторону центра. В какой-то момент он сбил мужчину, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. Мужчина скончался до приезда скорой медицинской помощи. Ему было 26 лет, - сообщили в ведомстве.

Сотрудники работали на месте случившегося.

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