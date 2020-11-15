На «Белпочте» отменили услугу по примерке товаров из посылок из-за коронавируса

На «Белпочте» отменили услуги по примерке товаров из посылок из-за коронавируса
Фото: Инна КОРСАК
На «Белпочте» отменили услуги по примерке товаров из посылок из-за коронавируса. Об этом сообщили в БелТА.
- Временно приостановлено оказание услуги, которая предоставляется в пакетах E-commerce, E-commerce MAX, по примерке товаров и получению части отправлений с товарным вложением на дому, в офисе, а также в специально отведенных объектах почтовой связи, где оборудованы кабинки для примерок, - говорится в сообщении.
Данное решение было принято, чтобы ограничить контакты получателей отправлений с сотрудниками «Белпочты».
В организации надеются на понимание.
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