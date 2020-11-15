Фотофакт. В Гомеле 15 ноября люди гуляют по городу, но их останавливает милиция. Начались задержания

В Гомеле люди гуляют по городу, но их останавливает милиция
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
В Гомеле в воскресенье, 15 ноября, люди пытаются собраться на марш, но их останавливают сотрудники милиции. Они не дают пройти людям к площади Ленина.
Люди пытаются собраться на марш в Гомеле
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
Сотрудники милиции не дают людям пройти к площади Ленина
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
ОМОН не дает пройти людям к площади Ленина в Гомеле
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
Люди гуляют по улицам. На данный момент пока насчитывается около 100 человек.
У некоторых в руках цветы.
У некоторых людей в руках цветы
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
Начались задержания.
В Гомеле начались задержания
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
В Гомеле задерживают людей
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
В Гомеле задерживают людей
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ