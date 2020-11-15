Фотофакт. В Гомеле 15 ноября люди гуляют по городу, но их останавливает милиция. Начались задержания

В Гомеле люди гуляют по городу, но их останавливает милиция Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Гомеле в воскресенье, 15 ноября, люди пытаются собраться на марш, но их останавливают сотрудники милиции. Они не дают пройти людям к площади Ленина.

Люди пытаются собраться на марш в Гомеле Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Сотрудники милиции не дают людям пройти к площади Ленина Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

ОМОН не дает пройти людям к площади Ленина в Гомеле Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Люди гуляют по улицам. На данный момент пока насчитывается около 100 человек.

У некоторых в руках цветы.

У некоторых людей в руках цветы Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Начались задержания.

В Гомеле начались задержания Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Гомеле задерживают людей Фото: Павел МИЦКЕВИЧ