В милиции подтвердили информацию о задержаниях людей на акции протеста 15 ноября

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Фото: Павел МАРТИНЧИК
В милиции подтвердили информацию о задержаниях людей на акции протеста в воскресенье, 15 ноября. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Запад».
- Да, задержания есть, - рассказала официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
Данные есть пока только неофициальные, от правозащитников и волонтеров, которые собирают фамилии задержанных в списки. На 16 часов они говорили о примерно 300 задержанных по стране.
По информации некоторых СМИ, которую на данный момент подтвердить не удалось, на акции протеста были задержаны несколько журналистов. Наталья Ганусевич заявила, что у нее пока по журналистам никакой информации нет.
В Белорусской ассоциации журналистов на 16 часов насчитали 15 задержанных журналистов из разных СМИ. По предварительным данным, выпустили после проверки документов двоих, из ТАСС и БелТА.
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