Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 15 ноября 2020 года: новый суточный рекорд по заболевшим - 1315 человек

Новый суточный рекорд по заболевшим - 1315 человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В телеграм-канале Минздрава опубликовали статистику по коронавирусу на 51 ноября. За сутки новый рекорд по заболевшим – 1315 человек за сутки.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 114 185 человек.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 1506 человек.

Всего в Беларуси на 15 ноября коронавирусной инфекцией переболели 95 843 пациента.

- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 7 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 1027 пациентов, - рассказали в Минздраве.

И добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было 2 миллиона 882 тысяч 743.

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