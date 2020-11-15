Видеофакт. В Минске 15 ноября люди с красно-зелеными флагами приветствовали колонну машин спецтехники

Фото носит иллюстративный характер Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске утром 15 ноября несколько человек с красно-зелеными флагами, которые выстроились вдоль дороги, приветствовали колонну машин спецтехники.

Машины двигались в направлении центра. Видео было опубликовано к нескольких телеграм-каналах.

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