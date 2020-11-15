В Могилеве подозреваемый в воровстве из магазина сломал милиционеру нос

Мужчина ударил в лицо сотрудника милиции. Фото: скриншот видео МВД

Инцидент произошел в Могилеве 14 ноября днем. Сотрудники магазина нажали тревожную кнопку, когда заметили, что двое пьяных мужчин пытаются похитить бутылку водки. Бутылка разбилась, и это привлекло внимание продавцов.

На выходе из магазина мужчин встретили сотрудники милиции. Они на месте начали проводить разбирательство - и один из задержанных, 26-летний житель Могилева, ударил сотрудника в лицо. Оказалось, милиционеру сломали нос. Произошедшее попало на запись камеры видеонаблюдения. Мужчину доставили в изолятор временного содержания. Как сообщает пресс-служба МВД, в отношении него возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органа внутренних дел. Проверка по этому факту продолжается.