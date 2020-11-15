Что происходит на «Площади Перемен» в Минске 15 ноября

Что происходит в Минске 15 ноября. Фото: Виталий ДУНАЕВ

В Минске протестующие 15 ноября собрались во дворе на Червякова, где недавно избили Романа Бондаренко. Очевидцы сообщают о том, что слышали взрывы светошумовых гранат. Как передает корреспондент «КП» с места событий, силовики таким способом расчищали себе проезд. Во дворе много сотрудников милиции, подъехали автобусы и водомет.

Люди скандируют «Не забудем, не простим» и другие лозунги, хлопают. Сигналят машины. Люди перед силовиками становятся в сцепку.

Как пишет БелаПАН, звучало не менее четырех взрывов, двор заволокло дымом. Милиция предпринимала попытки оттеснить людей. Около 15:30 наш корреспондент сообщил, что силовики отступили, остались только машины ГАИ.

В 15:50 силовики вернулись, протестующие рассредоточились по дворам. Наш корреспондент передает, что внутрь периметра двора на улице Червякова идут большие силы со стороны улицы Орловской. Вернулся водомет.

Около 16 часов начался разгон. Были слышны выстрелы. В соцсетях сообщают о перебоях с интернетом.

За текущими событиями в Беларуси 16 ноября можно следить в нашей онлайн-трансляции.

Протестующие собрались во дворе на Червякова в Минске. Фото: Виталий ДУНАЕВ

Рядом с двором много силовиков. Фото: Петр ПЕТРОВ

Люди призывают отступить. Фото: Петр ПЕТРОВ

Около 16 часов начался разгон площади перемен. Фото: Петр ПЕТРОВ