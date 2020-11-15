Соцработникам в Беларуси с 1 января поднимут зарплаты

Соцработникам повысят зарплаты в 2021 году. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

С 1 января 2020 в Беларуси планируют повысить зарплаты в сфере социального обслуживания. Министерство труда и соцзащиты подписало соответствующее постановление.

Согласно документу, это будет стимулирующая выплата работникам бюджетных организаций соцобслуживания. Оклад повысят на 8-12%. Это в среднем 35-100 рублей.

По данным Минтруда, прибавку к зарплате получат около 34 тысяч работников. Это сотрудники территориальных центров социального обслуживания, интернатов и других подобных учреждений.