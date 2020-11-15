Марш Романа Бондаренко 15 ноября завершился разгоном и задержаниями на площади Перемен

Площадь Перемен в Минске разгромили. Фото: Белсат

Около 16:30 в воскресенье 15 ноября в Минске началась зачистка двора на улице Червякова. Здесь на «Площади Перемен» около народного мемориала умершему после побоев жителю двора Роману Бондаренко собрались протестующие.

Как сообщают очевидцы, силовики сначала окружили двор, потом вплотную подошли к группе из нескольких сотен людей. В итоге начались задержания. Люди это описывают так: «Забирают всех подряд». После того, как протестующих разогнали, начали разбирать народный мемориал. Также, по свидетельствам очевидцев, сотрудники срывали флаги и плакаты, сгребали лампадки.

Жители близлежащих домов заметили, что сотрудники в форме выводили из подъездов задержанных. Их количество пока неизвестно.

Как пишет БелаПАН, на месте событий был замечен командир столичного ОМОНа Дмитрий Балаба.

С наступлением сумерек во двор приехали коммунальники. Судя по видео в телеграм-каналах, они уносят цветы и лампады.

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Очередное протестное воскресенье посвятили памяти Романа Бондаренко (онлайн-трансляция)