В Минске открыли все станции метро и вернули мобильный интернет

В Минске заработали все станции метро и появился интернет. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В 16:55 в Минске заработали все станции метро. Об этом сообщили в телеграм-канале Минского метрополитена.

– Метро работает в штатном режиме. Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства, - говорится в уведомлении.

Всю третью линию, а также станции метро в центре города Площадь Победы, Октябрьская, Площадь Якуба Коласа, а также все станции от Кунцевщины до Купаловской закрыли утром 15 ноября. Также закрыли второй вестибюль на станции Площадь Ленина со стороны площади Независимости.

Также утром мобильные операторы распространили сообщение, что в Минске «по распоряжению уполномоченных органов» будет ограничен доступ к мобильному интернету. По состоянию на 17:35, как заявил оператор А1, передачу данных возобновили.

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