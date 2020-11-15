В Беларуси разрабатывают лекарство от COVID-19 на основе плазмы крови

Беларусь делает лекарство от коронавируса из плазмы крови. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Беларусь разрабатывает антиковидный препарат на основе плазмы крови переболевших коронавирусом. Этим занимается РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий. Эффективность плазмы в лечении коронавируса врачи оценивают на 60-70%, и из этой плазмы ученые будут выделять иммуноглобулин.

– Мы оценим вируснейтрализующее действие иммуноглобулина по сравнению с плазмой. Эффект должен оказаться значительно выше, поскольку при производстве лекарственного средства происходит концентрация иммуноглобулинов. Более того, препарат будет избавлен от тех побочных действий, которые возможны при переливании плазмы, - цитирует БелТА директора РНПЦ, главного внештатного специалиста Минздрава по трансфузиологии Федора Карпенко.

Для переливания плазмы есть противопоказания, а препарат, как ожидается, будет иметь их минимальное количество. Поскольку синтезированных лекарств от коронавируса с доказанной эффективностью в мире пока нет, белорусские врачи намерены применять естественные антитела из плазмы крови - этот метод показал свою эффективность в лечении тяжелых пациентов.

Первые опытные образцы планируется получить уже в декабре. Донорской плазмой РНПЦ снабжают Минск и области.