Минздрав Беларуси назвал сроки выхода на плато по заболеваемости коронавирусом во время второй волны пандемии

Белорусский Минздрав прогнозирует снижение заболеваемости по коронавирусу во время второй волны пандемии на весну-лето 2021 года. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

По словам замминистра здравоохранения, главного государственного санврача Александра Тарасенко, в Минздраве рассчитывают выйти на плато по заболеваемости ковидом в стране примерно в декабре 2020-го - январе 2021-го. Сообщило БелТА по информации вышедшего в эфире «Беларусь 1» интервью специалиста.

- В целом по республике надеемся, что ситуация с выходом на плато (Прим.: по коронавирусу) будет наблюдаться нами в декабре или даже январе, - пояснил замминистра.

Однако специалист Минздрава не стал отрицать, что ситуация может и затянуться из-за сезонных простуд и инфекций.

- С учетом эпидсезона по заболеваемости гриппом выход на плато по COVID-19 прогнозируется также и на январь-февраль. Так как в этом случае накладываются еще и острые респираторные инфекции с гриппом. С учетом данных инфекций, сами понимаете, можем выйти и до февраля, уточнил Тарасенко.

Говоря о постепенном снижении заболеваемости ковидом в стране, замминистра прогнозировал «к весне и даже ближе к лету». Подчеркнув, что в определенных регионах уже можно заметить такую тенденцию. Например, в отдельных районах Минской области за последнюю неделю даже и сейчас отмечается снижение заболеваемости коронавирусом.

- В то же время ситуация с COVID-19 в Беларуси на сегодня серьезней, чем при первой волне, но она контролируемая, - подчеркнул главный санитарный врач.

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