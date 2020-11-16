На воскресных маршах 15 ноября в Беларуси задержано свыше 1100 человек

В воскресенье, 16 ноября, в Беларуси повторились массовые задержания протестующих.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
В воскресенье, 15 ноября, в Беларуси повторились протестные акции. В некоторых регионах, спустя месяц затишья, шествия возобновились. При этом увеличилась и массовость задержаний. Всего в минувшее воскресенье по всей стране было задержано более 1100 человек. Об этом проинформировало агентство Interfax.by со ссылкой на данные, собранные незарегистрированным в Беларуси правозащитным центром «Вена».
На утро понедельника, 16 ноября, в списке «Весны» было 1127 фамилий задержанных белорусов. Наибольшее число задержаний происходило в Минске, массово: в районе метро «Пушкинская» и на «Площади перемен» на улице Червякова.
Также правозащитникам известно о прошедших задержания в регионах: протестующих задерживали силовики в Гомеле, Светлогорске, Новогрудке, Бобруйске, Гродно, Пинске, Бресте, Новополоцке, Барановичах, Могилеве, Осиповичах, Жлобине, Молодечно, Ивье.
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