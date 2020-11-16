С самодельными дубинкой и петардами: В Минске задержали 43-летнего предпринимателя

На протестах в воскресенье, 16 ноября, в Минске силовики задержали мужчину, привлекавшегося к административной ответственности уже 35 раз. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Информацию о задержании в воскресенье, 15 ноября, на протестной акции 43-летнего минчанина, «Комсомолке» подтвердила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Мужчину задержали в районе улицы Червякова, по его словам, он приехал на акцию поддержать протестующих. В рюкзаке при себе у индивидуального предпринимателя были обнаружены и изъяты дымовая шашка, самодельные петарды, рогатка и металлические шарики к ней, а также самодельная дубинка. Момент задержания, а также допрос в милиции попали на видео.

В одной части ролика, где происходит досмотр на месте, отсутствует звук - оператор показывает мужчину с кровью на губах, потом переводит объектив на обнаруженные потенциально опасные предметы. Что говорит в этот момент задержанный, неизвестно.

Минчанин сказал, что взял из дома петарды и рогатку с шариками на эмоциях, выходя из дома. Фото: стоп-кадр | видео соцсети.

Вторая часть ролика - допрос в милиции:

- Что делали на «Площади перемен»? - спрашивает правоохранитель.

- Приезжал поддержать протестующих, - отвечает минчанин.

- Что у вас было при задержании в рюкзаке?

- Страйкбольные петарды, рогатка, самодельная дубинка, шарики для рогатки…

- С какой целью вы взяли эти вещи?

- Я не могу сказать, - говорит минчанин после паузы. - Это был эмоциональный поступок, когда я выезжал из дома.

- В содеянном раскаиваетесь?

- Однозначно.

Известно, что ранее минчанин 35 раз привлекался к административной ответственности.

Напомним, всего, по данным правозащитников, в Беларуси на протестных мероприятиях 16 ноября было задержано свыше 1100 человек.

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