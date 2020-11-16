МОК официально: Переносить Олимпиаду в Токио из-за коронавируса больше не будут

Олимпийские игры не будут больше отменять из-за коронавируса, но проведут безопасно и с минимизацией затрат. Фото: AP.

О том, что перенесенная на 2021 год Олимпиада в Токио пройдет в назначенное время и больше переноситься не будет, сообщила медиакомпания Deutsche Welle со ссылкой на главу Международного олимпийского комитета.

В сообщении говориться, что между президентом МОК Томасом Бахом и премьером Японии Есихидэ Суга достигнута договоренность провести Игры в июле-августе 2021 года, невзирая на то, что мир до сих пор не преодолел пандемию ковида.

- Олимпиада в Токио станет спортивным праздником и символом солидарности в постокоронавирусный период, - прокомментировал Бах.

Как также сообщало информагентство Kyodo, МОК намерен поспособствовать тому, чтобы вакциной от COVID-19 были обеспечены спортсмены, тренеры и другие члены команд, которые примут участие в летней Олимпиаде.

Вторая дата Олимпийских игр в Токио: с 23 июля по 8 августа 2021 года. Игры запланировано провести с обеспечение безопасности, минимизацией расходов на проведение и упрощением формата.

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