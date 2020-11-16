Белорусская теннисистка Соболенко вернулась в первую десятку мирового рейтинга и обошла Азаренко

С победой в Линце и возвращением в топ-10 Соболенко поздравил Лукашенко. Фото: Reuters.

Успешное выступление на турнире в Линце (Австрия) вернуло Арину Соболенко в первую десятку мирового рейтинга, информирует БелТА.

Стартовала в австрийском турнире белорусская теннисистка с 11-й позиции рейтинга, но победа в нем подняла Соболенко еще на одну строчку - 4220 набранных очков. К слову, обошла молодая теннисистка и бывшую первую ракетку мира Викторию Азаренко, которая с активом в 3426 баллов осталась на 13-й строчке рейтинга.

С красивым окончанием сезона, победой на турнире в Линце и возвращением в топ-10 Арину Соболенко поздравил и Александр Лукашенко, сообщил телеграм-канал ATN_NEWS.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Еще одно никто вылезло». Арина Соболенко жестко ответила на критику за молчание о ситуации в Беларуси.

Комментаторы написали: «Как неприятно, когда топы молчат» - и первая ракетка страны решила дать отпор (подробности).

Арина Соболенко: Если вы за свою позицию боретесь, то почему ненавидите меня за мою?

Белорусская теннисистка добавила, что не собирается «впрыгивать в Инстаграм с бело-красно-белым флагом» (подробности).