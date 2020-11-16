Минздрав: Для ПЦР-диагностики на коронавирус перепрофилируются все лаборатории, включая частные

Для ПЦР-диагностики коронавируса в Беларуси мобилизуют все лаборатории, где это можно сделать, как государственные, так и частные. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

О том, что из-за существенного роста числа заболевших ковидом Минздрав Беларуси столкнулся с необходимостью мобилизовать все ресурсы, необходимые для проведения тестирования на COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-аккаунте.

- Необходима мобилизация всех ресурсов для обеспечения тестирования на коронавирус методом ПЦР, - подчеркнули в пресс-службе.

Для этого в Беларуси будут перепрофилированы все лаборатории, на базе которых можно выполнить тест ПЦР.

- Как и в период первой волны COVID-19, сейчас будут задействованы ресурсы частных медицинских центров и лабораторных сетей. Выражаем благодарность руководителям частных лабораторий за поддержку и взаимопомощь, - поблагодарили в Минздраве.

Также в ведомстве уточнили, что всего в Беларуси более 50 лабораторий имеют право проводить ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию.

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