Ситуация на границе Беларуси: В очереди на выезд в Евросоюз стоят свыше 1,8 тыс грузовиков

На выезде из Беларуси застряли сотни фур. Фото: ГПК.

О том, что выезда из Беларуси в станы ЕС в понедельник, 16 ноября, ожидают более 1800 большегрузов, проинформировала пресс-служба Государственного пограничного комитета на официальном сайте.

По информации на 10.00 утра, самые большие очереди фур образовались на въезде в Литву. В пунктах пропуска в литовском направлении стоят сотни грузовиков: в Каменном Логе застряли свыше 540 грузовиков, в Беняконях стоят еще 340 фур, в Привалке и Котловке - более 200 и 260 соответственно.

Внушительные очереди образовались также и на белорусско-латвийской границе. В Григоровщине пока не могут проехать далее свыше 120 большегрузов, в Урбанах стоят более 100.

Чуть менее многочисленные очереди на границе с Польшей. В Брузгах образовалась очередь из более чем 150 фур, в Берестовице застряли свыше 80 грузовых авто, да и в Козловичах на выезд стоят 70 грузовиков.

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