Белорусская крамбамбуля попала во Всемирный кулинарный атлас. Какие еще изыски кухни есть в гайде?

Составили рейтинга мировых блюд предлагают непременно отведать в Беларуси "Пячыста". Фото: oede.by.

В сети появился список 100 лучших традиционных блюд мира на 2020 год. Сборник опубликовал ресурс Taste Atlas, который для выбора блюд, основывался более чем на 63 тысячах локальных рейтингов.

Первое место в сотне лучших блюд планеты заняла пицца «Маргарита», но не абы какая, а приготовленная в Неаполе (Италия). Замкнуло сотню лидеров труднопроизносимое блюдо американской кухни - джамбалайя (Прим.: своеобразный плов из риса, овощей и ветчины) популярна она у местных жителей в Луизиане (США).

Кто еще кроме «Маргариты» занял топ-5 блюд мира?

На втором месте - адана-кебаб - мясное турецкое яство, готовящееся на вертеле и получившее свое название по месту «рождения» - город Адана (Турция).

Третье место у представителя азиатской кухни - японский рамен. Популярный суп с лапшой, быстро обрел популярность во всем мире и является хорошим образчиком фастфуда. Представители атласа предлагают попробовать лучший в мире рамен в одном из ресторанов в городе Фукуоке (Япония) - поверим на слово.

С четвертым местом мы от супов вновь возвращаемся к мясу. Блюдо ломо сальтадо, состоящее из жаренных кусочков маринованной говяжьей вырезки, перчика чили и томатов - популярно в Перу. Его подают с гарниром повсеместно в стране.

А замыкает пятерку лидеров еще одно турецкое блюдо. Донер кебаб - по сути, вид турецкого шашлыка, очень вкусного и очень популярного, традиционно готовящегося исключительно из баранины.

Tasty Atlas непременно рекомендуют попробовать в Беларуси крамбамбулю. Фото: соцсети Яндекс.Дзен.

Но есть в рейтинге и привычные жителям бывшего СССР блюда, которые не пропадают с нашего стола и по сей день.

Здесь есть борщ, представляющий Украину и занимающий 58-ю строчку рейтинга. Есть и пельмени, поднявшие на 63-е место кухню России. Польша ассоциирована с блюдом, которое подписано Pierogi, а представляет собой вареники, заправленные поджаркой с луком.

В топ-100 уходящего года блюда белорусской кухни, увы, не попали. Но вот что в гайде представляет нашу страну. Составители Teste Atlas предлагают поесть в Беларуси: жур, лазанки, галушки, драники, мочанку, холодник, «верашчаку», подливку и «пячыста». Запить это все составители гайда рекомендуют квасом или стародавней крамбамбулей.

- Крамбамбуля - это белорусский коктейль, приготовленный из красного вина и различных ликеров, таких как ром, водка или джин. Напиток также объявлен национальным напитком Беларуси, - сообщает Tasty Atlas.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Новые блюда белорусской кухни вышли в народ, рецепты рассекречены!

Голосуем за будущие кулинарные хиты (подробности).

«С точки зрения диетологии и здоровья белорусская традиционная кухня идеальна!».

Возможно ли сегодня применять традиции питания предков, дома и в производстве? (подробности)