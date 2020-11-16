Одному из лучших детских реаниматологов страны не продлили контракт в РНПЦ «Мать и дитя»

Семью Витушко задерживали в Минске в августе 2020-го года в связи с массовыми акциями поствыборных протестов. Фото: соцсети.

Не так давно «Комсомолка» делала большое интервью с одним из лучших реаниматологов республики, который рассказал нам, о специфике ковида, его отличии от других инфекций и нюансах лечения.

В понедельник, 16 ноября, стало известно, что контракт доктору Андрею Витушко в РНПЦ «Мать и дитя» на будущий год не продлили. Об этом его жена сообщила на своей странице в Facebook.

- РНПЦ «Маці і дзіця» прыняло рашэнне кандыдату медыцынскіх навук, магістру гуманітарных навук, доктару вышэйшай катэгорыі з амаль 20-гадовым стажам не працягваць кантракт, - написала в своем посте Кристина Витушко.

Детский реаниматолог Андрей Витушко во время пандемии коронавируса, выходит на дежурства к "ковидным" детям. Фото: соцсети.

По сообщению супруги Андрея Витушко, в его поддержку выступали коллеги еще в августе 2020-го года, собиравшиеся на стихийные акции солидарности. Тогда детского реаниматолога не уволили.

- Паглядзелі на дату заканчэння кантракту і вырашылі проста пачакаць. Нават сустрэчу з в.а. міністра (Прим.: и.о. министра здравоохранения) зладзілі, - считает Кристина Витушко.

За подписью под уведомлением о не продлении контракта к Андрею Витушко, по словам жены, пришли около 07.00 утра, после ночного дежурства с выездом к «ковидным» детям.

Контракт Андрея Витушко заканчивается в середине декабря, его уже уведомили о том, что он продлен не будет.

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