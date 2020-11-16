Ударил милиционера по руке, телефон упал и разбился: в Гомеле возбуждено уголовное дело в отношении протестующего

Гомельчанин выбил телефон из рук милиционера. Фото: скриншот видео УВД

Во время воскресной акции 15 ноября в Гомеле среди задержанных оказался 21-летний парень, в отношении которого возбудили уголовное дело. Судя по видео, опубликованному УВД Гомельского облисполкома, во время задержания у здания цирка мужчины другой гомельчанин выбил из рук женщины-милиционера мобильный телефон, на который она снимала происходящее.

Парень подошел сзади к сотруднице милиции и ударил ее по руке, в которой она держала смартфон. Мобильник упал и разбился. Молодой человек попытался убежать, но его споймали и доставили в милицию, сообщает УВД.

Офицер на видео рассказала, что осуществляла охрану общественного порядка, разъясняла гражданам о недопустимости нарушения закона о массовых мероприятиях. Парень на камеру отвечать на вопросы милиционера не стал.

Следователи уже дали правовую оценку действиям молодого человека и возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника милиции. По Уголовному кодексу Беларуси, парня могут лишить свободы на срок до шести лет.

Напомним, недавно гомельчанина, распылившего газ в ОМОНовцев, приговорили к трем годам заключения.