В Минске 16 ноября закрывали одну из центральных станций метро на 40 минут

В Минске вновь закрыли станцию метро, пока только одну. Фото: Юлия ВОЙЦИЦКАЯ

О том, что в Минске в понедельник, 16 ноября, была закрыта одна из центральных станций подземки, проинформировала пресс-служба Минского метрополитена в официальном телеграм-аккаунте.

Как на выход, так и на выход в столице в полдень закрыли станцию «Площадь Ленина». Это произошло около 13.30.

- После закрытия на вход и выход станции «Площадь Ленина» поезда на данной станции следуют без остановки, - пояснили в пресс-службе метро.

Еще в метрополитене принесли извинения за причиненные пассажирам неудобства, уточнив, что эти меры временные. Однако не поясняя, в чем причина таких действия, кроме как условия безопасности.

В 14.10 станция метро «Площадь Ленина» была открыта для пассажиров.

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