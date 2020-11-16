В Гомеле у женщины, упавшей в обморок на вокзале, нашли револьвер

В Гомеле у женщины, упавшей в обморок, нашли револьвер. Фото: скриншот видео УВД

Утром 14 ноября на железнодорожном вокзале в Гомеле женщина упала в обморок. Прибыла бригада скорой и патрульные милиционеры. На видео, опубликованном УВД Гомельского облисполкома, заметно, как женщине перевязывают голову - видимо, она разбила ее при падении. А милиционер в перчатках вытаскивает из вещей пострадавшей… револьвер.

- Правоохранители устанавливали личность женщины и в поисках документов открыли ее сумку: вместе с паспортом обнаружили револьвер системы Нагана образца 1895 года. К месту вызвали следственно-оперативную группу, - сообщает УВД.

Пострадавшей оказалась 48-летняя жительница Жлобинского района. Женщина пришла в себя и уже в больнице рассказала, что гостила у брата в Речице. На балконе в его квартире она заметила оружие. По словам женщины, у брата проблемы с алкоголем, живет он вместе с несовершеннолетними детьми, поэтому забрала револьвер с собой.

Допросили потом и брата - он признался, что нашел оружие несколько лет назад, копая яму. Проводится проверка, пистолет направили на баллистическую экспертизу, добавили в УВД.