МВД: свыше 700 участников протестов доставили в изоляторы

Свыше 700 участников протестов 15 ноября доставили в изоляторы Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В МВД прокомментировали протестное воскресенье, 15 ноября, в Беларуси. По данным милиции, в стране зафиксировали 35 протестных акций и в целом в изоляторы до судов по административным статьям доставили свыше 700 человек.

- По фактам активного сопротивления сотрудникам органов внутренних дел, блокирования движения проводятся проверки в рамках уголовно-процессуального законодательства, - заявили в МВД.

Разгон на «Площади перемен» в милиции прокомментировали так:

- Организаторы протестной акции цинично использовали в своих целях факт смерти Романа Бондаренко. (...) Митингующие блокировали выезд граждан из дворовых территорий по улице Червякова. Сотрудникам милиции пришлось применить спецсредства. После неоднократных предупреждений о недопустимости противоправных действий со стороны протестующих были задержаны наиболее активные участники.

Также в МВД отметили, что в Бресте и Гродно максимальное количество участников протестов составило, соответственно, 250 и 200 человек.

Напомним, по данным правозащитников, на воскресных маршах 15 ноября в Беларуси задержано свыше 1100 человек.