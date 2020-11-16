Несмотря на установленные ограждения на площади Независимости, пенсионеры 16 ноября все равно смогли собраться на марш

В Минске колонна пенсионеров прошла по проспекту Независимости Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Минске 16 ноября ближе к 14 часам сотрудники милиции начали устанавливать ограждения на площади Независимости. Несмотря на это, пенсионеры смогли собраться на уже традиционный марш. Об этом сообщает телеграм-канал «Нашай Нiвы».

Сотрудники милиции попросили людей разойтись, но эти слова были проигнорированы.

В марше планировала участие и Нина Багинская. Она пришла на площадь Независимости с бело-красно-белым флагом и в какой-то момент почувствовала себя плохо. К ней приехала скорая медицинская помощь.

Колонна начала движение по проспекту Независимости и прошла цирк. По разным данным, насчитывается не меньше тысячи человек.

Пенсионеры прошли по проспекту Независимости Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Пенсионеры вышли с плакатами в память о погибшем Романе Бондаренко. Об этом сообщает телеграм-канал tut.by.

У некоторых были плакаты с фото умершего Романа Бондаренко Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В руках у пенсионеров были плакаты Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В руках у пенсионеров были плакаты Фото: Виктор ДРАЧЕВ

После осмотра врачей Багинская почувствовала себя лучше и присоединилась к колонне.

Машины сигналят колонне. Пенсионеры скандируют: «Верым. Можам. Пераможам».