Несмотря на установленные ограждения на площади Независимости, пенсионеры 16 ноября все равно смогли собраться на марш

В Минске колонна пенсионеров прошла по проспекту Независимости
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
В Минске 16 ноября ближе к 14 часам сотрудники милиции начали устанавливать ограждения на площади Независимости. Несмотря на это, пенсионеры смогли собраться на уже традиционный марш. Об этом сообщает телеграм-канал «Нашай Нiвы».
Сотрудники милиции попросили людей разойтись, но эти слова были проигнорированы.
В марше планировала участие и Нина Багинская. Она пришла на площадь Независимости с бело-красно-белым флагом и в какой-то момент почувствовала себя плохо. К ней приехала скорая медицинская помощь.
Колонна начала движение по проспекту Независимости и прошла цирк. По разным данным, насчитывается не меньше тысячи человек.
Пенсионеры прошли по проспекту Независимости
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Пенсионеры вышли с плакатами в память о погибшем Романе Бондаренко. Об этом сообщает телеграм-канал tut.by.
У некоторых были плакаты с фото умершего Романа Бондаренко
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
В руках у пенсионеров были плакаты
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
В руках у пенсионеров были плакаты
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
После осмотра врачей Багинская почувствовала себя лучше и присоединилась к колонне.
Машины сигналят колонне. Пенсионеры скандируют: «Верым. Можам. Пераможам».
Машины сигналили пенсионерам
Фото: Виктор ДРАЧЕВ