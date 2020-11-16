СК возбудил новые уголовные дела после протестов в Минске 15 ноября

СК возбудил новые уголовные дела после протестов 15 ноября Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

По факту организации действий, грубо нарушающих общественный порядок 15 ноября в Минске, и активного участия в них возбуждено уголовное дело, сообщил 16 ноября Следственный комитет Беларуси.

По информации СК, во время массовых протестов в столице задержаны граждане, грубо нарушившие общественный порядок.

- Их действия были сопряжены с явным неповиновением требованиям представителей власти и повлекли нарушение работы транспорта и организации , - говорится в сообщении ведомства.

По части 1 статьи 342 УК суд может приговорить признанных виновными к штрафу, или аресту, или ограничению свободы на срок до трех лет, или лишению свободы на тот же срок.

Кроме того, по версии СК, в воскресенье в Минске были повреждены объекты городской инфраструктуры и милицейский транспорт. По этому факту возбуждены уголовные дела за хулиганство.

- Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к противоправной деятельности, - добавили в следствии.

Напомним, по данным МВД, 15 ноября свыше 700 участников протестов доставили в изоляторы.