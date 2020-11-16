"Минскводоканал": В Новой Боровой могли умышленно повредить систему водоснабжения

В Минскводоканале рассказали, что в Новой Боровой могли умышленно повредить систему водоснабжения. Фото: pixabay.com

В "Минскводоканале" рассказали, что в Новой Боровой могли умышленно повредить систему водоснабжения. Об этом проинформировали в телеграм-канале «Минск. Официально».

- Мы рассматриваем вариант умышленного повреждения системы водоснабжения в микрорайоне Новая Боровая. Для того чтобы максимально быстро выявить причину аварии, сотрудники уже провели обследование сетей. Были выявлены неисправности запорной арматуры, - говорится в сообщении.

На данный момент, по информации Мингорисполкома, проводится проверка качества воды, а также максимально делают все возможное, чтобы восстановить водоснабжение.

Был организован подвоз воды.

Напомним, что в различных телеграм-канал в воскресенье появилась информация о том, что в микрорайоне Новая Боровая отсутствует горячая и холодная вода.

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