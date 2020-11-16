Свыше 2,5 тысячи студентов медвузов Беларуси направлены в поликлиники и больницы

Свыше 2,5 тыс. студентов медвузов Беларуси направлены в поликлиники и больницы Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Студентов старших курсов медуниверситетов Беларуси привлекли к участию в оказании медпомощи населению. В целом свыше 2,5 тыс. студентов направлены в поликлиники и больницы - по указу Министерства здравоохранения от 6 ноября.

Это связано с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки. Весной студентов старших курсов и интернов уже привлекали к борьбе с COVID-19, напомнили в Минздраве.

- Сроки привлечения студентов к участию в оказании медпомощи будут определены в каждом университете - в зависимости от складывающейся обстановки в регионе, - отметили в Минздраве. Оставшиеся до сессии темы курсов студенты должны освоить самостоятельно - в свободное от работы время, добавили в министерстве.

Там рассказали, что для подготовки студентов к работе с COVID-19 во всех медвузах создали симуляционные центры имитации красной зоны - чтобы студенты отработали навыки, научились применять средства индивидуальной защиты.

В сообщении ведомства подчеркивается, что работу студентов должны оплачивать, в том числе давать надбавку за ковид-пациентов.

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