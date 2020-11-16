«В связи с многочисленными обращениями граждан»: в администрации Центрального района рассказали, почему убрали мемориал с «Площади перемен»

В администрации Центрального района пояснили, по какой причине убрали стихийный мемориал с "Площади перемен" Фото: Инна КОРСАК

Глава администрации Центрального района Вадим Передня рассказал, по какой причине убрали мемориал с «Площади перемен» в память об умершем Романе Бондаренко. Его слова приводит агентство Минск-Новости.

- В связи с многочисленными обращениями граждан, которые мы получили, с 15 ноября мемориалы приводят в порядок в соответствии с установленными правилами благоустройства и содержания населенных пунктов. На территории данного района было создано несколько подобных мемориалов. Самый большой из них - в квартале улиц Червякова и Каховской. К уборке стихийных мемориалов были привлечены сотрудники различных жилищно-эксплуатационных организаций. Они бережно переносят цветы и лампадки в специальную машину, которые отвозит их на специально выделенный участок на Северном кладбище Минска. Мы планируем, что работы по уборке подобных мемориалов будут завершены уже 16 ноября. И в дальнейшем эти места будут содержаться в надлежащем санитарном состоянии, - пояснил Передня.

Напомним, что в воскресенье, 15 ноября, на «Площади перемен» ближе к вечеру работники коммунальных служб разобрали мемориал памяти о погибшем Романе Бондаренко.

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