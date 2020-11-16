Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 16 ноября 2020 года: 1263 новых случая COVID-19 и 7 смертей за сутки

Суточный прирост заразившихся коронавирусом - 1263 новых случая Фото: Инна КОРСАК

В телеграм-канале Минздрава опубликовали статистику по коронавирусу на 16 ноября. За сутки заразились COVID-19 1315 человек. Напомним, что в воскресенье, 15 ноября, случаев заражения было выявлено больше - 1315.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 115 448 человек.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 619 человек.

Всего в Беларуси на 16 ноября коронавирусной инфекцией переболели 96 462 пациента.

- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 7 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 1053 пациента, - рассказали в Минздраве.

И добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было 2 903 032.

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