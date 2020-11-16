«Такой хоккей нам не нужен!» Латвия запретила въезд в страну главе ФХБ Баскову и кикбоксеру Шакуте

МИД Латвии запретило въезд в страну главе ФХБ Баскову и кикбоксеру Шакуте Фото: Оксана БРОВАЧ

Председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков и кикбоксер Дмитрий Шакута включены в список тех, кому запрещен въезд в Латвию. Так решил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, сообщил об этом в своем Твиттере.

- Процитирую классика: «Такой хоккей нам не нужен!»

Ринкевичс объяснил, что решение принято в соответствии с Законом об иммиграции. По словам главы МИД Латвии, запрет на въезд в страну этих двух граждан Беларуси установлен на неопределенный срок. Ринкевичс добавил:

- Вместе с Литвой и Эстонией мы скоро расширим «черные списки», включив в них тех, кто продолжает жестоко подавлять мирные протесты в Беларуси.

Дело в том, что людей, похожих на Баскова и Шакуту, видели на «Площади перемен» при избиении и задержании Романа Бондаренко, умершего в больнице от тяжелых травм, сообщает БелаПАН.

Запрет на въезд в Латвию главы ФХБ может говорить об угрозе срыва проведения странами совместного Чемпионата мира по хоккею в 2021 году.