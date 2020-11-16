В МИД Беларуси призвали Польшу выдать администраторов экстремистского телеграм-канала. Фото: БелТА

В Министерстве иностранных дел Беларуси призвали Польшу в ближайшее время выдать администраторов экстремистского телеграм-канала - Степана Путило и Романа Протасевича. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

- В понедельник, 16 ноября, в МИД Беларуси состоялась встреча с временным поверенным в делах Польши в Беларуси Мартином Войцеховским. На ней обсуждались вопросы, которые связаны с организованной преступностью, также Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности. Польской стороне была передана нота протеста. К ней прилагались копии запросов Генпрокуратуры в адрес Министерства юстиций и Генпрокуратуры Польши о выдаче Степана Путило и Романа Протасевича для привлечения их к уголовной ответственности, - говорится в сообщении.

В МИД Беларуси добавили, что по-прежнему озабочены непрекращающейся преступной деятельностью администраторов экстремистского телеграм-канала.

- Мы призвали польскую сторону уже в ближайшее время выдать Беларуси Путило и Протасевича с учетом их преступной деятельности, - сообщили в МИД.

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